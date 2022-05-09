FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Arda Güler'in sakatlığındaki son detay! Kronikleşebilir

Fenerbahçe forması ile bu sezon adından sıkça söz ettiren Arda Güler sakatlığı sebebiyle kalan maçlarda forma giyemeyecek. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, genç oyuncunun son durumunu açıkladı. Uluç, "Arda ile ilgili şöyle bir durum var. Arda sezonu kapattı ama ciddi bir durumu yok. İsmail Kartal korunması gerektiğini söylüyordu. Şu an Arda fiziksel anlamda korunmada. Yaşamış olduğu sıkıntı 1 aylık bir dinlenme ve bakım süreci gerektiriyor. Üzerine gidilse kronikleşecek bir duruma dönüşebilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)