FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal veda mı etti? "Hayırlısı olsun"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertli ekip sezonun son maçında rakibini 5-0'lık ağır bir skorla mağlup etti. Zorlu mücadeleden sonra teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "Öncelikle bize Samandıra'da hizmet eden görevliler, oyunculara, yönetime ve taraftarımıza teşekkür ederim. Benim bütün hayalim camiayı birleştirmek. Ne söylediysem gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Taraftarları asla unutmayacağım. Fenerbahçe'm için hayırlısı olsun. Başkanımızla görüşmemiz olacak. Raporları kendisine sunacağım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)