FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Erol Bilecik'e sert sözler! "Sürpriz değil"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları arasında kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak adına düzenlenen özel maçta sarı-lacivertliler rakibini 7-0 gibi bir skorla mağlup etmişti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in "Cincon" sözleri karşılaşmanın önüne geçmişti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, bu olaya değerlendirdi ve Bilecik'i sert dille eleştirdi. Uluç, "Erol Bilecik'in sözleri çirkin, ayıp ama hiç sürpriz değil. Özür dilerim dahi demiyor, dilemez." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)