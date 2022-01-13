FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan çarpıcı İsmail Kartal yorumu! "Teklifi bile bile kabul etti"

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı takımın başına getirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Hıncal Uluç değerlendirdi. Uluç, "İsmail Kartal idareten göreve geldiğini bile bile teklifi kabul etti, çünkü iyi bir Fenerbahçeli. Şiddetle eleştirilmeye başlanan Ali Koç'a zaman kazandırdı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)