FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Serdar Aziz gelişmesi! "Gözündeki ödem geçmezse..." (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Serdar Aziz'den haber geldi. Milli stoperin, yarın yapılacak olan antrenmana özel gözlükle çıkacağı belirtildi. Detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Serdar Aziz, bugün bireysel antrenman yaptı. Yarından itbaren takımla çalışmalara başlayacak ve bu gözlüğü kullanacak. Maç günü gözündeki ödemin durumuna göre de bu gözlüğü takacak." ifadelerini kullandı.| Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)