FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Ali Koç eleştirisi! "İstanbul'un sahibi sen değilsin"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kameralar karşısına geçti. Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Başkan Koç'u sert cümlelerle eleştirdi. Uzundurukan, "Ali Koç'un açıklamalarında en komik olan kısım şuydu. Ya Trabzonspor, köprüye nasıl bayrak asar. Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanı. Ama İstanbul'un sahibi değilsin sen. Bu bir gelenek." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)