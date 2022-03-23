FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa kararı!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını başarılı bir şekilde terleten Jose Sosa, Fenerbahçe'de isteneni veremedi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Sosa hakkındaki o flaş gelişmeyi açıkladı. Kul, "Bundan sonra çok fazla maç kadrosunda olmayacak. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor ve yenilenmeyecek. Kadro dışı bırakılmayacak ama antrenmanlarda yer alacak. Gizli kadro dışı olacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)