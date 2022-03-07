FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimi yurt dışına uçtu! Rota: Teknik direktör

Spor haberi... Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de haftalar geçtikçe girişimler hızlandı. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertli kurmaylar, gelecek sezon için hoca koltuğunu yabancı bir isim ile doldurmak için yurt dışına uçuş yaptılar. Başkan ve yöneticiler ilk olarak İngiltere ve ardından Almanya'ya geçecekler. Ali Koç ve yöneticilerin Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşme yapmaları bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar... (FB haberi)