 SON DAKİKA
Web Tv Video FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimi yurt dışına uçtu! Rota: Teknik direktör
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimi yurt dışına uçtu! Rota: Teknik direktör

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe yönetimi yurt dışına uçtu! Rota: Teknik direktör

07.03.2022 | 17:56

Spor haberi... Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de haftalar geçtikçe girişimler hızlandı. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertli kurmaylar, gelecek sezon için hoca koltuğunu yabancı bir isim ile doldurmak için yurt dışına uçuş yaptılar. Başkan ve yöneticiler ilk olarak İngiltere ve ardından Almanya'ya geçecekler. Ali Koç ve yöneticilerin Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşme yapmaları bekleniyor. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar... (FB haberi)

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor