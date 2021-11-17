FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de yönetim harekete geçti! Galatasaray derbisine özel prim

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde 4 maçtır kazanamazken yönetim, futbolcuları Galatasaray derbisine motive etmek için yoğun bir mesai harcıyor. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de derbi öncesinde kara bulutları dağıtmak isteyen başkan Ali Koç ve yönetimi adımlar atmaya devam ediyor. Samandıra'ya çok yakından ilgi gösteren sarı lacivertli idareciler, hem teknik heyetin hem de futbolcuların kötü gidişatı tersine çevirmeleri için büyük çaba gösteriyor. Bu doğrultuda son hamle olarak takıma prim sözü verildi. Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray deplasmanından takımın iyi bir sonuçla dönmesi halinde sene başında belirlenen primin üzerinde bir rakam ödemeye hazır olduğu öğrenilirken, bu haber futbolcuları oldukça motive etti. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinden iyi bir sonuçla çıkılması halinde rüzgarın her anlamda olumlu yöne döneceği düşünülürken, Başkan Ali Koç'un Samandıra'yı bir kez daha ziyaret etmesi bekleniyor.