FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a flaş Arda Güler eleştirisi!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Jorge Jesus'u eleştirdi. Toroğlu, "Arda'yı forvete koymuş. Tamam ama Arda'yı defansın kucağına atıyorsun. Orta sahada topu Arda'ya getirecek ikinci bir oyuncu yok. Benim imalathanem iyi çalışıyorsa neden değiştireyim. İyi giden oyuncunu değiştirme. Çocuk en sonunda içeriye gitmeye başladı." ifadelerine yer verdi.