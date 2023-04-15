FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirisi!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Sahada Arda Güler diye bir oyuncu var. Önlem alamıyorsun. Aldığı topların 10'da 9'unu mükemmel kullandı. Kendisine çok iyi bir gol pozisyonu yarattı ama son vuruşu iyi yapamadı. Türkiye'nin genelinde bu tarz bir oyuncu yok. Bu oyuncu daha nasıl pişecek. Jesus daha fazla şans verseydi Fenerbahçe'nin en az 6-7 puanı daha olurdu." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...