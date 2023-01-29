FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirisi!

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi değerlendirdi. Erman Toroğlu, "Oyun görüşünde, top tekniğinde, oyuna başlangıç yerlerinde Fenerbahçe'de Arda gibisi yok. Bu çocuğu son 5 dakikada oynatmayacaksın. Bu çocuğa süre vereceksin. Arda antrenmanda değil maçta gelişir. Arda, Fenerbahçe takımının kadrosundaysa oyuna ilk 11'de başlar. Teknik direktör olarak çok oyuncu yetiştirmişsin tamam ama inatlaşmaya gerek yok. Arda sana gereken dersi verdi." ifadelerine yer verdi.