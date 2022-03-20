FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a övgüler! "Çok iyi işler yapıyor"

Spor haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a övgü dolu ifadeler kullandı. Toroğlu, "İki takımı da, hocayı da tebrik ediyorum. Bu akşam çok güzel maç izlettiler. Türkiye Ligi'nde böyle bir maç izledik, ne güzel bir şey. Hakem de maça tesir etmedi. İsmail Kartal çok iyi işler yapıyor, tebrik ederim." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)