FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan flaş Sevilla sözleri! "Böyle takımdan korkacaksın"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Toroğlu, "Böyle köklü takımlardan korkacaksın. Adamlar alışkın. Affetmezler. Bu maçları başka oynarlar. Bu maçlar oyuncular için vitrin maçı. 10 tane Süper Lig maçı oynayacağına bir tane Sevilla maçı oyna. Sonra dön ikinci Sevilla maçını oyna." ifadelerine yer verdi.