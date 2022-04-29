FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş İsmail Kartal yorumu!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı lacivertli ekip zorlu maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla beraber İsmail Kartal'ın dönemindeki Fenerbahçe yükselişini sürdürmeye devam etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, gidişata karşın yeni sezonda teknik direktör arayan Kanarya'nın yönetimi hakkında konuştu. Toroğlu, "İsmail Kartal el bombasını Ali Koç'un kucağına koydu. Ali Koç bombanın pimini çeker mi, göreceğiz. Ancak dışarıdan teknik direktör arayışı fotoğrafları çıktıkça takımdaki dengeler bozulur." dedi.