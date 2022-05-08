FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Jorge Jesus İsmail Kartal'ı yıpratıyor"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçında ardından Jorge Jesus ve İsmail Kartal hakkında konuştu. Toroğlu, "2 maç sonra lig bitiyor. Fenerbahçe'ye getireceğin hoca takıma bakacak, transfer yapacak. Jesus ne zamandır takıma bakıyor? Valerien Ismael'e bak mesela. Geldi ve alıştı. Sen İsmail Kartal'ı tutuyorsun ve yıpratıyorsun." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)