FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan Adana Demirspor maçı sonrası Jorge Jesus ve Ali Palabıyık'a flaş eleştiri!

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Toroğlu, "Geminin kaptanı saha içinde olmalı. Bu maçta puan kaybedebilirsin ama gelecek 2 maçta da sen puan kazandırırsın. Zajc'a yapılan pozisyon faul. Ver orda faulü. Neden vermiyorsun? Vermediğin zaman bak olay nereye geliyor. Jesus sana maçı yıktı. Peki Jesus'a ne yıkılacak?" ifadelerine yer verdi.