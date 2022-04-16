FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu o pozisyonları değerlendirdi! "Üzerine vurmak daha zor"

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ligin alt ve üst bölgelerini ilgilendiren zorlu maçın ilk yarısını Kanarya 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Göztepe'nin 2 net pozisyonu var. Altay kurtarmadı. Göztepeli oyuncular kaçırdı. 2 topu da Altay'ın üzerine vurdular. Üzerine vurmak daha zor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)