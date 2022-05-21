FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi yakar!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında sahne aldı. Sarı lacivertli ekip sezonu 5-0'lık görkemli bir galibiyetle tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç içerisinde rakip oyuncularla girdiği münakaşada sarı kart gören Mert Hakan Yandaş'ı sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Mert Hakan ne yapmak istiyor merak ediyorum. Mert önümüzdeki yıl iyi bir hakeme çatarsa Fenerbahçe'yi yakar. Kendisi de yanar. Rakibi ve hakemi bu kadar tahrik eden oyuncu az olur. Bir futbolcu karşına çıkar ve seni bitirir, yanarsın. Fenerbahçe'yi yakar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)