FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu değerlendirdi! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "İrfan kendini öne atıyor. Diğeri de üstüne düşüyor. Akıllık bir oyuncunun işi değil. İstanbul'da oynuyorsun. Üstüne düşüyor. Ben vermem. Aynı pozisyonu Fenerbahçe'nin aleyhine verebiliyorsan penaltıyı ver." ifadelerine yer verdi.