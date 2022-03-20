FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'dan Galatasaray sözleri! "Hayır demem"

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç ile iki takım arasında 2 puan kaldı. Sarı lacivertlilerin yıldız isimlerinden Crespo maçtan sonra kameralar karşısına çıktı. Crespo, "Çok iyi savaştık ve maçı çevirdik. Galibiyeti hak ettik. Zamanla kendimi gösterebileceğime inanıyorum. Taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Fırsat olursa Galatasaray'a yine gol atmak isterim. Hayır demem." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)