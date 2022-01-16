FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Fenerbahçeli yıldızlara flaş sözler! "Bu performansıyla idmana çıkarmazlar"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci hakkında flaş ifadeler kullandı. Uluç, "Fenerbahçe 2014-15'ten beri ikinci kez bir maçın ilk yarısını kaleye şut çekmeden tamamladı. Maç boyunca Antalyaspor topu bırakıyor Fenerbahçe ise yana pas, yana pas, geriye pas, bunu yaparsın ama skor üstünlüğü sendeyse. Bu kadar kötü oynama hakkınız olamaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan takımın yıldız oyuncuları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi de eleştiren Uluç, "Mesut'u bu performansıyla daha önce oynadığı bir takımda idmana çıkarmazlar. İrfan Can'ı bugün Başakşehir geri almaz" dedi. İşte o sözler...