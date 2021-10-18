FENERBAHÇE HABERLERİ... Altay Bayındır'dan taraftara mesaj: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli taraftarlar, müsabaka sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takımı karşılarken, taraftarlara konuşma yapan Altay Bayındır, şampiyonluk mesajı verdi. Genç kaleci, "Herkese çok teşekkür ederiz. Sizin ne kadar başarıya aç olduğunuzu biliyoruz. Bugünü bir kenara bırakacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah sonu şampiyonlukla biter" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)