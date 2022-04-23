FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Jorge Jesus için Portekiz'e hareketlendi!
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buluyor. Joachim Löw, İsmail Kartal ve Jorge Jesus arasında kalan sarı lacivertli yönetim kararını verdi. Ali Koç ve yönetimi Jorge Jesus için harekete geçti. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Başkan özel uçağıyla birlikte Lizbon'a doğru gidiyor. Görüşmenin bu akşam olmasını bekliyoruz. Başkanla birlikte Selahattin Baki de var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)