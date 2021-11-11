FENERBAHÇE HABERİ: Hıncal Uluç'tan flaş tespit! "Fenerbahçe'nin en zayıf yeri..." (FB spor haberi)

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Vitor Pereira 4'lüye döndüğü zaman kafasındaki temel prensip değişmiyor sadece uyarlıyor. Hikmet Karaman bundan faydalanabilir miydi? Hayatımda görmediğim bir Hikmet Karaman'dı. Kayserispor 3. golü atabilirdi. 2-0'dan sonra Hikmet Karaman, Fenerbahçe bu kadar açılmışken kapandıkça kapandı. Fenerbahçe'ye karşı en yanlış oyun savunma oyunu. Çünkü Fenerbahçe'nin en zayıf yeri savunması" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)