FENERBAHÇE HABERİ: Hıncal Uluç'tan Ferdi Kadıoğlu'na övgü! "Takımın en yararlı futbolcusu" (FB spor haberi)

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Uluç 22 yaşındaki futbolcu için, "Ferdi Fenerbahçe'nin en yararlı futbolcusu" ifadelerini kullandı. Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sistemine de değinen Uluç, "3'lü savunmaya kıyametler kopunca, Pereira kendi kafasındaki hücum futbolundan vazgeçmeden hafif bir kaydırmayla klasik 4'lü savunmaya döner gibi yaptı. Ama sadece diziliş olarak" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)