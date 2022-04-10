FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE | İşte dev derbide iki takımın muhtemel ilk 11'leri... Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray CANLI İZLE | Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. İkincilik fırsatını çevirmek istemeyen Kanarya, Aslan'ı sahasında mağlup etmek istiyor. Aslan ise çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'nin derbiye Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile çıkması bekleniyor. Galatasaray muhtemel 11'i ise Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem ve Gomis şeklinde bekleniyor. Dev derbi 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını CANLI izle...