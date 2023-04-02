FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Maç kızarabilir!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk devresini değerlendirdi. Toroğlu, "İkinci yarıda 3 kırmızı kart verilebilir. Maç koparsa kırmızı çıkmayabilir ama kopmazsa kızarabilir. Maç yarı yarıya durmuş faullerle. Halil Umut Meler maçı oynatmaya çalıştı ama baktı olmuyor kartları çıkardı. Maç kızarır gibime geliyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe - Beşiktaş haberleri