Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic: Erokspor gibi bir takıma karşı oynamak...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 , 23:18

Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u 76-83 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Beko’nun başarılı oyuncusu Tarık Biberovic mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Biberovic, “Bu tarz maçlar çok zor gerçekten. Erokspor gibi bir takıma karşı oynamak, özellikle de onların sahasında, hiç kolay değildi. Gördüğünüz gibi kopamadık yani maç kafa kafadaydı. Son saniyede kazanabildik. Bu sebepten mutluyum. Bu tarz maçlarda kazanmak en önemli şey. Cuma günkü maça en hazır şekilde girmeye çalışacağız.” dedi.