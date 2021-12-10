Fatih Terim'den transfer açıklaması! "Gedson ve Mohamed..."

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonunda basın toplantısı düzenledi. Yaptığı basın toplantısında transfer dönemi hakkında konuşan Terim, Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed'e değindi. Terim, "Mohamed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Bizde kalmasını istiyoruz. Başkanla da konuştuk. Gedson'a bakılıyor, uğraşılıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)