Fatih Terim Lazio - Galatasaray maçı öncesi sağlık durumu hakkında bilgi verdi! "Operasyon..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacakları Lazio maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca son günlerde gündem olan sağlık sıkıntısı hakkında konuştu. Terim, "Pazartesi günü başlayan ağrılarım, mide ve bağırsak sistemimdeki ağrı şikayetlerim, daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. İlk anda kimseyi telaşlandırmak istemedim. Herhangi bir paylaşım yapmayı erken gördüm. Daha sonra bazı operasyon ihtimalleri masaya konunca tekrar konuştuk." dedi.