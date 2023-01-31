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Web Tv Video Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında Fabio Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında Fabio Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçında Fabio Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi

31.01.2023 | 23:37

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Borini'nin yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Borini'nin düşürüldüğü pozisyonun öncesinde ofsayt varsa hakem neden çağrılıyor? Pozisyon net penaltı, hakemi çağırarak kimi aldatıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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