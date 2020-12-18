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Web Tv Video Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Bu durumun düzeltilmesini istiyorum

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Bu durumun düzeltilmesini istiyorum

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Bu durumun düzeltilmesini istiyorum
18.12.2020 | 22:18

Süper Lig'de 13. haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hurma, "Galatasaray'ın tepkisini bilmiyorum. Fatih hoca neye, neden kızdı açıkçası bilmiyorum. Galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Sahada olanlar, VAR odasında olanlar... Bu durumun düzeltilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.