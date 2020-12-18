Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Bu durumun düzeltilmesini istiyorum

Süper Lig'de 13. haftanın açılış mücadelesinde Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hurma, "Galatasaray'ın tepkisini bilmiyorum. Fatih hoca neye, neden kızdı açıkçası bilmiyorum. Galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç oldu. Sahada olanlar, VAR odasında olanlar... Bu durumun düzeltilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.