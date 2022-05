Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü Teknik Direktör İsmail Temiz: İmkansız yok sadece biraz zaman alır!

EAFF Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Etimesgut Ampute Futbol Spor Kulübü’nü Fotomac.com.tr stüdyolarında ağırladık. Teknik direktör İsmail Temiz, yardımcı antrenör Umutcan Uygun ve takım kaptanı Şeyhmus Erdinç, fotomac.com.tr Editörü Görkem Ağgündüz’ün sorularını yanıtladı. Ampute futbolu, Şampiyonlar Ligi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan konuklarımız yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Kazandıkları şampiyonluktan dolayı mutluluklarını dile getiren Teknik Direktör İsmail Temiz, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

EAFF Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Etimesgut Ampute Futbol Spor Kulübü'nü Fotomac.com.tr stüdyolarında ağırladık. İşte o açıklamalar:

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ NASIL BAŞARIYLA SONUÇLANDI?

İSMAİL TEMİZ: Şöyle söyleyelim öncelikle ampute futbolun temelleri 2003 yılında sağlam bir şekilde atıldı. TSK rehabilitasyon merkezinde rehabilite amaçlı başlayıp sonrasında ülkemize yayılan ve ardından futbol olduğu için sevilen engelli spor branşı oldu. Asıl mimarına gelince bu işin, Etimesgut Belediyesi ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kulüp başkanımız Sayın Alaattin Sonat kendisi Belediye Başkan Yardımcımız aynı zamanda ve Kültür Müdürümüz Cihangir Burak Koyak'ların desteğiyle bizimde teknik anlamda sporcularımızla birlikte özveriyle çalışmamız bu skorun alınmasına sebep oldu. Burada öne çıkan şey bir Türk insanına Türk milletine fırsat verilirse çok şeyler yapar yeter ki önünü aç sen bu işi yap dediğin anda yapamayacağı hiçbir şey yok. İmkansız yok, zaman alır. Öyle diyelim yani gerçekten budur Türk insanında bu genetik karakterlerinde olan bir şey. Zaten geçmişine baktığınızda görürsünüz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tarihinde de saygıdeğer Büyük Atatürk'ü görüyorsunuz bu şekilde.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: BEN KAPTANIMIZA DÖNMEK İSTİYORUM. TÜRK İNSANININ GÜCÜNDEN BAHSETTİNİZ. ŞEYHMUS SEN NASIL ÖZETLERSİN POLONYA'DA DÜZENLENEN TURNUVAYI?

ŞEYHMUS ERDİNÇ: "Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur." Biz oraya giderken bu kupayı tekrar ülkemize getireceğimizden adımız kadar emindik. Biz oraya başarılı olmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin de bayrağını göndere çekmeye gittik. Tecrübeliydik, yetenekliydik disiplin içinde çalışarak maçları kazanmamız gerekiyordu. Geriye bir tek bu kalmıştı bunları da başardık. Şükür. Polonya'da taraftar baskısını hissettik. Polonya bu konuya çok sahip çıkıyor. Bize de baskı kurdular. Biz bu baskıyı sahaya doğru hamleler yaparak kırdık. Bulduğumuz ilk golle maçı biraz gevşettik ikinci golle de maçı tamamen açarak kupanın iki kulpundan tutarak ülkemize getirdik.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: İLERİYE DÖNÜK HEDEFLERİNİZ NELERDİR?

İSMAİL TEMİZ: Futbolda hedef bitmiyor. Çünkü her sezon ayrı bir hedef. İşte her sezon Türkiye kupası var süper lig var her 4 yılda bir Avrupa şampiyonluğu dünya kupası var bunun sonu yok. Ben bunu söylerim zirveye çıkmak çok zor çok çalışmak gerekiyor ama zirvede kalmak için bir o kadar daha fazla çalışmak gerekiyor. Yoruluyorsun zirveye çıkmak için, zirvede kalmak için ekstra yoruluyorsun. Dolayısıyla hep çalışmak gerekiyor. Bunun içinde bu işlerin devamı içinde şunlar gerekli; yeni sporcuların yeni yüzlerin yeni Şeyhmus'ların yeni Ömer'lerin yeni Kemal'lerin yeni İsmail'lerin vs. bunların çıkması içinde Türkiye genelinde 84 milyon insan yaşıyor. %12miz istemesek de engelliyiz. İşte bunun sebepleri 1.si Mayın 2.si doğuştan 3.sü trafik kazası, elektrik vs. bunları sayabiliriz çoğaltabiliriz keşke olmasa fakat hayatın gerçekleri bunlar. Şunu söylemek istiyorum ampute futbolda şuanda 34 takımla başladık liglerimize 30 takıma düştük. Yeni yüzlerin çıkması yeni projeler gerekiyor. Burada bir Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve sizler gibi medya kuruluşları adına çok büyük görevler düşüyor. Çünkü Türkiye'de 10 milyon insan yaşıyor.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: SİZİN İÇİN AMPUTE FUTBOLUNU TÜRKİYE'YE KAZANDIRDI DİYEBİLİR MİYİZ?

İSMAİL TEMİZ: Şöyle söyleyeyim ben yokum, çünkü ben dersem burada çok insana haksızlık etmiş olurum. Az önce isimlerini zikrettim, Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu, Fahir Genç, Orhan Azboy, Hüseyin Erdal, Uğur Özcan. Bunlar ampute futbola başlangıç aşamasından itibaren hizmet etmiş kişilerdir. Dolayısıyla bizde o kişilerden birisiyiz tabi ama biz bu işe TSK rehabilitasyon merkezinde rehabilite amaçlı başladık bir tane kulüp takımı bir tane de milli takım vardı. Dolayısıyla bizim bu işi dağıtmamız lazım. Ben aynı zamanda Türkiye Gazi ve Şehit Aileler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesiyim. Her ilde örgütlüyüz. Biz bu işi sivil arkadaşlara da çıkaralım. Bu büyük başarıları aldığımız arkadaşlarımızın hepsi engelli vatandaş. Onların başarısına gölge düşürmek istemem. Çünkü gazi sadece ben varım takımda şuan. Öncelikle il il gazileri örgütledik kulüpleri kurduk. Bize denildi ki, 7 adımda 7 takım projesiyle başladık 7 adımda 14 takıma ulaştık. O illere gidip tek tek eğitimleri verdik. Lokal turnuvalarla 2009-2010 sezonunda süper ligle başlamış olduk. Bizim de çorbada tuzumuz varsa ne mutlu bize. Daha sonra yaş itibariyle gençtik bu işlerin her şeyiydik yerimizi genç kardeşlerimize bıraktık. Şeyhmus gibi Ömer gibi Umutcan gibi genç kardeşlerimiz çıktı.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BAKANLARIMIZIN DESTEĞİ NASIL HİSSETTİRDİ?

ŞEYHMUS ERDİNÇ: Ampute futbol bazında Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın aradığı ilk spor kulübüyüz herhalde. Ama onların bizi hemen o gece araması Sayın Cumhurbaşkanımızın hem arayarak hem de sosyal medyadan bizi tebrik etmesi ve diğer bakanlıklarımızın ve diğer siyasi partilerimizin bizi tebrik etmesi onurlandırdı. Tabi buradaki en önemli iki kişi Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Sporcu olduğumuz için Spor Bakanımıza bağlıyız. Sağ olsun bakanımız da bütün branşlarla çok ilgili. Branş ayırt etmeksizin bütün branşların üzerine titreyen bütün branşlara aynı ilgiliyi gösteren ve elinden geldiğince sporun ve sporcunun yanında olmaya çalışan bir bakanımız olduğu için bence şanslıyız. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporu ne kadar sevdiğini çoğumuz biliyoruz. Mutlu ediyor biz sporcuları. Sporcu takdir edildiği zaman daha da motive olur. Neyi başardığımızı o gece anladık. Sayın Enver Demirel'de onunda adını geçirmek istiyorum. Bizi ilk aradı "Çocuklar tebrik ederim maşallah Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı tebrik etti." dedi. O da şaşırdı. Biz ona bir söz vermiştik o da bize bir söz vermişti ve tuttu. Biz ne istersek yapıyor. İnşallah bu güzel proje ve organizasyonu devam ettiririz. Daha nice başarılarımızda Sayın Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız bizi arar. Tabi benim için kıymetli olan bir nokta daha var. Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu başarıya sahip çıkmış olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

İSMAİL TEMİZ: Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum işte buradan bizlere destek olanları söylerken TFF, ampute futbola büyük destekler veriyor. Yine TFF içerisinde olan Engelliler Kurulu Koordinasyonu Başkanı Ömer Gürsoy hep yanımızda oluyor. Turnuva boyunca kendisi de gelecekti fakat rahatsızlığından dolayı gelemedi. Buradan TFF Başkanına yönetimine ve Engelliler Kurulu Koordinasyonu Başkanına teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük destekleri var.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: ANTRENÖRLÜĞE NASIL BAŞLADIN?

UMUT CAN UYGUN: Geçen yıl Süper Lig Şampiyonu olduktan sonra tatile gittim. Tatilde kaza geçirdim boynum ve omuriliğim kırıldı. Doktorum bana futbolu bırakmam gerektiğini söylediğinde çok üzülmüştüm, yıkılmıştım. Sonrasında sağ olsunlar Belediye Başkanımız Enver Demirel, Kulüp Başkanımız Alaattin Sonat ve İsmail hocam benim Etimesgut Belediyesi'nde devam etmemin kararını aldılar. Burası benim için aile. Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü benim ailem, benim evim. Ben de buraya en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyorum.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: FUTBOL İLE TANIŞMA HİKAYENİZ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

ŞEYHMUS ERDİNÇ: Benim babam futbolcuydu benim ondan gelme bir damarım var. Ben futbolla yatıp futbolla kalkan biriydim. Ayağımı kırdım okulda. Seke seke yaklaşık 1 km gittim. Evi arayamıyorum korkuyorum. Evdekiler kızacak. Protezci yakın Allahtan yapıştırır eve giderim kimsenin haberi olmaz dedim. Orada Altay Ampute Futbol Takımı'nın Mehmet diye bir kalecisi vardı "Yaşın kaç oynar mısın?" dedi. "Kanedyen ile futbol oynuyoruz biz oynayabilir misin?" gibi sordu. Döndüm baktım dedim ben amuda kalkarak da top oynarım dedim. Beni ilk antrenmana götürdüler orada koşmaya başlayınca herkes birbirine bakmaya başladı dediler bu olur. Orada da güzel insanlara denk geldik Hasip hocamız gibi Nurettin abimiz gibi o da Güneydoğu gazisi. Buraya geldik burada hem sportif hem akademik eğitim devam ediyoruz.

İSMAİL TEMİZ: Şimdi Şeyhmus'u televizyondan izliyorum canlı bir maç var. Yeni başlamış daha biliyorum izliyorum takip de ediyorum tabi. Şeyhmus'a geldi bir top gol attı bizim Şeyhmus değnekleri elinden attı koşturuyor tek ayakla. Yakayı bir açtı ismini hatırlayamadığım bir kız ismi. Dedim ne oluyor ne bu. Dedi yani sevdiğine mesaj gönderiyor aslında arkasından da tabi ki sarı kartı yedi.

ŞEYHMUS ERDİNÇ: Buradaki en güzel kaçış cümlesi, annemin adıydı yani demek olur.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: MİLLİ TAKIM SERÜVENİ NASIL BAŞLADI?

ŞEYHMUS ERDİNÇ: 2009 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Altay'a katılma sürecimin üstünden 6 ay geçmiş, ligin ikinci yarısı yeni başlamıştı. 6 maça çıktım 6 gol attım bir anda dikkatler üzerime çevrildi. Genciz tabi o zamanki şartlarda genç futbolcu bulmakta da sıkıntı varken dediler ki milli takıma çağrıldın. İlk milli takıma çağrıldık biz tabi kendimizi dev aynasında görüyorduk, bir gittik devleri gördük. Ama tecrübe edindik baktık ki pabuç bağlı daha çok çalıştık. Ondan sonra kalıcı olduk.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: UMUTCAN, KALECİLİĞE NASIL BAŞLADIN?

UMUTCAN GÜNAY: Ortaokulda beden eğitimi öğretmenim sağ olsun beni ampute futbol diye bir branşla tanıştırdı. İsmail hocamla beraber tanıştık ilk başta kaleciliğe böyle başladım. Bilindiği üzere futbol Türkiye'de gündemde çok olan bir branş. Engelli bir bireyinde futbol oynayacağını bilmesi bu anlamda çok önemli ve kıymetliydi. Ben de ampütasyonum koldan olduğundan ötürü kalecilik yapabileceğimi öğrendim ve bu nedenle kaleciliğe başladım yıllarca severek devam ettim.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: FORVETTEN ORTA SAHAYA GEÇİŞ SÜRECİN NASIL OLDU?

ŞEYHMUS ERDİNÇ: Bizim rahmi abimiz var buradan selam olsun o zaman takım kaptanımız, merkezde oynuyordu. O dönem takımın saha içi organizasyonunu yönetiyordu beni de onun önünde oynatıyordu İsmail hoca. Çok gol kaçırıyordum. Bir maçta ikimizde merkez oynadık Rahmi Abi hücuma dönük oynadı, orada bir şey çıktı ortaya. Rahmi Abi hücumda top alınca yorulmadığında daha rahat olduğunu hissetti hoca. Bende orta sahada daha özgür olduğumu hissettim.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: İSMAİL HOCANIN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL HAKKINDA NELER SÖYLERSİNİZ?

ŞEYHMUS DİNÇER: Biz İsmail hoca hariç herkesi yeneriz. Gayri resmi olarak düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde İranlılar gelmiş topu bırakıyorlar bize dalıyorlar zor geçiyor maç. Baktım orada korner kullanılıyor içeride İranlı yok bu arada. Baktım içeriye doğru Ali Abi ile İsmail hoca var. Dedim top bize gelecek. Tam dedim çat diye gol oldu. Bizim kalecide bakıyordu topa.

İSMAİL TEMİZ: Çok güzel gol oldu ama.

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ: AMPUTE FUTBOLU GELİŞTİRMEK VE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

UMUTCAN UYGUN: Ampute futbol dediğiniz gibi son yıllarda hızla gelişen bir branş. Avrupa'da daha çok geliştiğini hissettik ama. Türkiye olarak Avrupa'dan daha da ilerideyiz ama. Daha çok gelişmesi için bilimin ilimin işin içine girmesi gerekiyor.

İSMAİL TEMİZ: Marka değerinin artması gerekiyor deniyor. Marka değerini artırmak için bir ürün olması lazım. Üründe insandır bizde. Sonuçta engelli vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza ulaşmak için projeler üretmemiz gerekiyor. Bu nasıl olur? Bir basın yayın aracılığıyla, iki yerel yönetimlerle, üç engelli dernekleriyle, dört Sağlık Bakanlığı ile çünkü engellileri en iyi bilenler onlardır sonuçta raporları onlar veriyor, milli eğitimle okula gidiyor öğrenciler sonuçta. Dolayısıyla bunlarla kombine bir proje yapılıp en ücra köşedeki engelli vatandaşa ulaşılması gerekiyor. Bu hususla ilgili biz Türkiye Ampute Futbol Kulüpler Birliği olarak 81 ilde 81 ampute futbol takımı projesi yaptık. Bütçesi çok yüklüydü, çok rehavet görmedi. Bizim bu bütçeyi revize edip farklı şekilde gündeme sokup 81 ilde 81 ampute futbol takımı şeklinde o bölgelerdeki engelliye ulaşıp bu spora dahil etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ediyorsak yerel yönetimlerin bize büyük desteğiyle. En ücra köşedeki Hakkari'deki belediye de bu işin içine girerse engellilere hem sosyal anlamda sahip çıkmış oluruz hem de kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamış oluruz. Rahatlıkla sporlarını yapmış olurlar.

ŞEYHMUS ERDİNÇ: Bu iş kafaya takmış iki insana bağlı. İmkanlar verilmeli. Bugün Etimesgut Belediyesi'nin yaptığı şeyler yapılmalı. Etimesgut Belediyesi, ampute futbol tesisi kuruyor, kendi belediye sınırları içerisinde yaymaya çalışıyor, yetmedi dünyada yaymaya çalışıyor. Önce tesisleşme sonra sporcu sonra başarı ve yaygınlaşma düsturu ile hareket ederdim ki onlarda öyle yapıyor ben onlara da teşekkür ediyorum. Çok ayrışmıyorum bu konuda kulübümle. Bende kulübümün yaptığı gibi yapardım.

İSMAİL TEMİZ: Yeni yüzler için yeni projelere ihtiyaç var. Bu anlamda başarıların devamı için ortapedik engelli vatandaşların spor organizasyonlarına kazandırılması gerekiyor.Bu yolculuğa rehabilite amaçlı çıktık ancak işi büyüttük ve çok büyük emek veren insanlar sayesinde bu konumlara gelindi.

UMUTCAN GÜNAY: Türkiye, ampute futbolu konusunda Avrupa'dan önde. Bunu uluslararası organizasyonlarda bizzat gördük, gözlemledik. Daha ileriye taşımamız için de ilimin, bilimin ampute futbol üzerine eğilmesi gerekiyor.

ŞEYHMUS ERDİNÇ: Babam futbolcuydu. Ben de futbolla yatıp kalkan biriydim. Ayağım kırıldıktan sonra Altay Ampute Futbol Takımı'ndan bir teklif geldi ampute futbol takımından. 'Oynarım' dedim ve denediler memnun kaldılar, o şekilde devam ettim. Ampute sporunu geliştirmek kafaya takmış insanlara bağlı. Başarı için tesisleşme, 'sporcu ve akabinde başarı' felsefesi ile ilerlenmeli ki öyle de oldu elde ettiğimiz başarıya bakılınca. Ben kulübüme bu anlamda teşekkür etmek istiyorum.