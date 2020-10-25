Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Galatasaraylılar bile Arda Kardeşler'den utanıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Süper Lig'in 6. haftasında oynadıkları ve 2-1 yenilgi ile ayrıldıkları Galatasaray maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Arda Kardeşler ile ilgili sert ifadeler kullanan Üneş, "Arda Kardeşler'in yönettiği her maç olay oluyor. Galatasaraylılar bile bu hakemden utandıklarını bize söylediler. Arda Kardeşler'in ismini duyunca açıklama yapacaktık ama yapmadık." dedi.