Erol Bulut Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası o tepkinin sebebini açıkladı!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdiği pozisyonla ilgili de konuşan Bulut, "Futbolcuma maç başlarken 'Sarı kartın var, kırmızı kart yiyebilirsin' cümlesi, benim de futbolcumun da hoşuna gitmedi. Futbolcumu baskı altına aldı. Futbolcumuza bunu biz soyunma odasında söylüyoruz, hakemin bunu bir daha söylemesi gerekmiyor bence." dedi.