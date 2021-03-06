Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri! "3 kulüp başkanı bildiri yayınladı ne oldu sonra?"
Kulüpler Birliği Vakfı, sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bildirinin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "3 kulüp başkanı toplanıyorlar, bildiri yayınlıyorlar. 'Hakem hata yapar insandır, siz bunlara ceza veremezsiniz' diyorlar. 5 kulüp imzalamıyor, böyle açıklama olamaz diye. İmzalanmış gibi açıklama yaptılar. Ne oldu sonra, Fenerbahçe, Beşiktaş isyanlarda!" ifadelerini kullandı.