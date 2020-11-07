Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Konyaspor maçı yorumu! "Maçın kahramanı ve mimarı İsmail Kartal"
Son dakika Fenerbahçe haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.Erman Toroğlu, "Bu maçın hem kahramanı hem mimarı İsmail Kartal. Çok akıllı oynattı. Konyasporlu futbolcuların topa vurduklarını gördünüz mü? Çok sıkışırlarsa vurdular." dedi.