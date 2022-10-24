Erman Toroğlu'dan Weghorst'a eleştiri! "Biri onu uyarsın"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu ve maçın ilk yarısını 1-0 üstünlükle tamamladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Caz müziği vardır, hafif hafif dinler ve uyursun. İşte öyle bir maçtı. Erken gelen gollü maçlar genelde 1-0 bitiyor. Birinin Wout Weghorst'a bir şey söylemesi lazım. Her pozisyonda hakeme gitmesin. Gerek yok! Sen topunu oyna. Enerjini git futbola harca." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)