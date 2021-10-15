Erman Toroğlu'dan Sergen Yalçın'a flaş sözler! "Bu transferleri neden yaptırdın?"

Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar 1-0 geride kapatırken, A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ı eleştiren Toroğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde elenirsem Avrupa Ligi kafamda yok diyorsan, bu transferleri neden yaptırdın? Beşiktaş'ın formasını kim giyerse giysin ligde 4. olur." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)