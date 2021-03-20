Erman Toroğlu'dan olay sözler! Ankaragücülü Atila için...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor - Ankaragücü maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin 57. dakikasında Djaniny'nin Atila'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördüğü ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştüğü pozisyonla ilgili "Ben hakem olsam Ankaragücü oyuncusuna sarı kart veririm. Futbol sahtekarlığı, futbol hırsızlığı. Rakip oyuncu kart aldı, cezalı. O adamın cebinden para çaldın, o bir maç eksik olarak maç başı para alamayacak. Sen futbol hırsızısın, senin tutuklanman lazım." dedi.