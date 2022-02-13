Erman Toroğlu'dan Nwakaeme'ye büyük övgü! "Normal bir insan değil"

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bordo mavili ekibin yıldız ismi Anthony Nwakaeme'yi bu sözlerle övdü. Toroğlu, "Rakip savunmanın ayağı kürek gibi olsa bile alamazsın. Direkt kalçayı dayıyor. O nasıl bir kalça? Ayağını soktuğun anda tersen geçiyor rakibi. Visca'ya attırdığı golde 5 kişiyi geçti. Normal bir insan değil." dedi. |