Erman Toroğlu'dan Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! "Fatih Terim'i uyaracak adam yok"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Fatih Terim'in yanında 'Bir dakika hocam, bu işi böyle yapalım' diyecek adam yok. Fatih hoca bazen dalıyor, seyrediyor. Babel hiç yok, nasıl tahammül ediyorsun arkadaş. Orta atıyorlar, Mohamed ile Diagne yoksa ne ortası atıyorsun ağabey." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)