Erman Toroğlu'dan ilk yarı yorumu: Yalan Rüzgarı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 2 golden sonra maçı bıraktığını, Samsunspor'un ise mücadelede pozisyon yakalama şansının olmadığını söyledi ve şunları söyledi: "Dakika 15'i gösteriyordu, Muslera'ya top gelmemişti ve G.Saray 2-0 öndeydi. Çabuk oynadı, ondan sonra fazla asılmadılar. Samsunspor bildiğini oynuyor, duruma göre oynamıyor. Özel bir şey yapmıyorlar. F.Bahçe maçında da aynısıydı. Bir tane atarlarsa 1-0 veya 1-1 oluyor skor. Hücum ediyor gözüküyorlar ama pozisyon yakalama şansları yok. Yalan rüzgarı..."