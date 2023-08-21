 SON DAKİKA
Web Tv Video Erman Toroğlu'dan flaş yorum! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı?
Erman Toroğlu'dan flaş yorum! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı?

Erman Toroğlu'dan flaş yorum! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı?

21.08.2023 | 00:57

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin iptal edilen golünü değerlendirdi. Toroğlu, "Bu top çıkmamış. Bana topun ayaktan çıktıktan 3 ile 5 metre arası lazım. Bu top çıkmamış. Top kesinlikle sahayı terk etmiyor. Çizginin üstüne geliyor. Çizginin aut tarafına hiç çıkmıyor. Yardımcı hakem tuhaf bakmış." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor