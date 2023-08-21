Erman Toroğlu'dan flaş yorum! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin iptal edilen golünü değerlendirdi. Toroğlu, "Bu top çıkmamış. Bana topun ayaktan çıktıktan 3 ile 5 metre arası lazım. Bu top çıkmamış. Top kesinlikle sahayı terk etmiyor. Çizginin üstüne geliyor. Çizginin aut tarafına hiç çıkmıyor. Yardımcı hakem tuhaf bakmış." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...