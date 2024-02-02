Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Yalan rüzgarı"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçın devre arasında usta yorumcu Erman Toroğlu'dan flaş açıklama geldi. Toroğlu, "Dakika 15'i gösteriyordu, Muslera'ya top gelmemişti ve G.Saray 2-0 öndeydi. Çabuk oynadı, ondan sonra fazla asılmadılar. Samsunspor bildiğini oynuyor, duruma göre oynamıyor. Özel bir şey yapmıyorlar. F.Bahçe maçında da aynısıydı. Bir tane atarlarsa 1-0 veya 1-1 oluyor skor. Hücum ediyor gözüküyorlar ama pozisyon yakalama şansları yok. Yalan rüzgarı..." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...