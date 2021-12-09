Erman Toroğlu'dan flaş Sergen Yalçın ve istifa sözleri!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Yalçın'ın bu kararını A Spor ekranlarında değerlendiren Erman Toroğlu flaş ifadeler kullandı. Toroğlu, "Sergen Yalçın olayında sıkıntı kısa değil uzun vadede oldu. Geçen sene şampiyon olunmadan önce Sergen'le sözleşme uzatmak istemediler. Şampiyonluk geldikten sonra da Sergen kozu eline aldı ve yöneticilerle görüşmedi. Yönetimi köşeye sıkıştırdı. Sergen Yalçın geç de olsa gitti, bence daha erken gitmeliydi. Karar aldığında yapan biriydi ama o kararı alamadı ve golü yedi." dedi.