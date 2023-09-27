Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Beşiktaş'ta aynı mücadele yok"

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların oynadığı futbol hakkında flaş değerlendirmelere yer verdi. Toroğlu, "Rakip tam takım olsa ve yenilsen neyse ama Adana Demirspor'da neredeyse 1 takım yok. Adana Demirspor canla başla mücadele ediyor ama Beşiktaş'ta aynı mücadele yok. Aboubakar yere düşüyor ve düşerken hep hakeme bakıyor. Bu güçsüzlük belirtisi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...