Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş sözleri! "Ölmüş ağlayanı yok"

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu maçın ardından siyah-beyazlıları eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş ölmüş, ağlayanı yok. Yönetim ile seyirci dalaşıyor. Teknik direktör işi gücü bırakmış ona 'Abi', buna 'Kardeş' diyor. Alın işte, Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz! Sahada Beşiktaş'ın varlığı yok!" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...