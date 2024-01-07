Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in performansı hakkında övgü dolu sözler kullandı. Toroğlu, "Cengiz Ünder'e bir parantez açalım. Geldi, Fenerbahçe iyi para verdi. İyi de oyuncu. Cengiz yok, kaç hafta yoktu! Demek ki özel çalışmaya falan girdi ki bugün Cengiz Ünder'i seyrediyoruz." dedi. İşte o sözler...