 SON DAKİKA
Web Tv Video Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış"
Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü!

Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış"

07.01.2024 | 17:06

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in performansı hakkında övgü dolu sözler kullandı. Toroğlu, "Cengiz Ünder'e bir parantez açalım. Geldi, Fenerbahçe iyi para verdi. İyi de oyuncu. Cengiz yok, kaç hafta yoktu!  Demek ki özel çalışmaya falan girdi ki bugün Cengiz Ünder'i seyrediyoruz." dedi. İşte o sözler...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor